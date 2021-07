Kriminalität : Trierer Amokfahrerprozess: Wie die Opferinteressen besonders zur Geltung kommen

Exklusiv Trier In der schon bald beginnenden Hauptverhandlung werden einige Anwälte vor allem damit beschäftigt sein, Opfern und Angehörigen ein besonderes Gehör zu verschaffen.

Bei der Amokfahrt am 1. Dezember durch die Trierer Fußgängerzone waren fünf Menschen getötet worden, darunter ein 45-jähriger Mann und seine neun Wochen alte Tochter. Dutzende weitere Passanten wurden teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen, wurde kurz nach der Tat in der Nähe der Porta Nigra festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Einige der bei dem Gewaltverbrechen schwer Verletzten sowie Angehörige der Getöteten werden den Prozess als Nebenkläger verfolgen. Damit können sie in der Verhandlung Beweisanträge und Fragen stellen, Erklärungen abgeben, am Ende plädieren und außerdem ein Urteil später mit der Revision anfechten. „Die Nebenklage dient unter anderem dazu, den Opfern im Prozess eine aktive Rolle zu ermöglichen und besonderes Gehör zu verschaffen“, sagt der Trierer Strafrechtsprofessors Till Zimmermann.

Der Trierer Jurist Otmar Schaffarczyk ist einer der Opferanwälte, die in dem bis Ende Januar nächsten Jahres terminierten Amokfahrer-Prozess genau darauf achten will. Im Interview mit unserer Zeitung sagte Schaffarczyk, die Hauptverhandlung werde nicht nur für seinen Mandanten „sicherlich ein ganz, ganz schwerer Gang werden“. Der 59-jährige Anwalt vertritt in dem am 19. August beginnenden Prozess Angehörige einer bei der Amokfahrt getöteten Frau.