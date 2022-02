Pandemie : Trierer Virologe: Darum sind jetzt Lockerungen notwendig

Die Zugangsbeschränkungen im Handel werden ab Freitag in Rheinland-Pfalz wegfallen. Foto: dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen scheint nicht mehr so schnell anzusteigen. Auch in der Region scheint der Anstieg abgebremst zu sein. Der Trierer Virologe Ernst Kühnen spricht sich daher für möglichst rasche Lockerungen aus.

Es scheint einen Lichtblick bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz zu geben. Zwar steigen sie weiterhin an, doch scheint der Anstieg etwas abgebremst zu sein. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag 7458 weitere Corona-Fälle – eine Woche davor waren es noch über 9000. Auch in der Region scheint die Infektionsdynamik etwas abzunehmen. Wurden am vergangenen Montag noch fast 1000 Neuinfektionen gemeldet, sind es jetzt 527.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle im Laufe der Woche erreicht sein wird. Spätestens in den ersten beiden Märzwochen könne mit signifikant sinkende Fallzahlen gerechnet werden, sagte er am Montag in Mainz. Davon ist auch der Trierer Virologe Ernst Kühnen überzeugt. „In spätestens zwei bis drei Wochen werden wir einen deutlichen Abfall sowohl der Inzidenz als auch der absoluten Zahlen erleben“, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion. Man könne aber noch nicht sagen, wann daraus eine „Normalität“ werde, „also aus der weltweiten Pandemie eine Epidemie“. Sicher sei, „dass spätestens mit den ersten Frühlingstemperaturen ab April oder Mai mit Zahlen zu rechnen ist, die wir schon aus dem vergangenen Jahr kennen“. Omikron habe zwar „überfallartig“ die Zahlen nach oben schnellen lassen, aber die schweren Verläufe seien nicht in gleichem Maße angestiegen. Kühnen ist überzeugt, dass Sars-Cov2 zu einem „normalen Wintervirus“ mutiert ist. „Wir werden weiter mit Covid leben, aber nicht mehr in der Dramatik zu Beginn der Pandemie.“

Im Hinblick auf die Bund-Länder-Runde am Mittwoch sagt der Experte, dass die Politik jetzt nicht anders können, „als Schritt für Schritt eine erkennbare Normalisierung des täglichen Lebens anzustreben“. Konkret müsse nun schnellstmöglich 2G im Handel wegfallen, so Kühnen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte vergangene Woche einen Öffnungsfahrplan verkündet. Demnach sollen am kommenden Freitag die Zugangsbeschränkungen im Handel wegfallen. Bei Veranstaltungen sind von da an wieder mehr Zuschauer erlaubt.

Kühnen sieht aber die Möglichkeit für weitere Lockerungen. Einschränkungen könnten möglichst bald auch in Schulen, in der Gastronomie oder auch in Kinos zurückgefahren werden. Auch die Schnelltests in den Testzentren können nach Ansicht des Mediziners wegfallen. Diese Tests würden „ohnehin keine reale Auskunft über das jeweilige Infektionsgeschehen in dieser Phase mehr geben“. Erhalten bleiben würden auch bei sinkenden Corona-Zahlen aber die PCR-Tests.