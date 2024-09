Hoher Zuwachs Immer mehr Kollegen mit ausländischem Pass: Wie Migranten Betriebe mit Fachkräftemangel retten

In den Belegschaften der heimischen Betriebe wächst die Vielfalt – an Muttersprachen und Nationalitäten. Denn immer mehr Menschen mit ausländischem Pass finden Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt. Der Anteil ausländischer Beschäftigter lag im vergangenen Jahr in Deutschland bei 15,3 Prozent – doppelt so hoch wie noch 2010. „Bereits jetzt tragen die ausländischen Arbeitnehmer den Beschäftigungsaufwuchs und damit die Arbeitskräftesicherung in der Region Trier erheblich mit“, sagt Reinhilde Willems, Chefin der Agentur für Arbeit Trier. Allein seit Januar hätten 1300 Migrantinnen und Migranten unter anderem aus Afghanistan, Eritrea, Syrien und der Ukraine eine Ausbildung, Beschäftigung oder Selbstständigkeit aufgenommen, weitere 2000 seien in Sprachkursen dabei, „sich fit zu machen“, sagt sie.