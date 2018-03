(red) Zehn Mitarbeiter der Stadtreinigung haben am Neujahrsmorgen die Reste des Silvesterfeuerwerks in der Altstadt entfernt. Neben sechs Handkehrern waren dabei zwei Kehrmaschinen und zwei Sammelfahrzeuge im Einsatz. Von 5 bis 12 Uhr kehrten sie allein in der Fußgängerzone rund 14 Kubikmeter Silvestermüll und sonstigen Abfall zusammen.