Schullaufmeisterschaften im Trierer Moselstadion - 1700 Kinder laufen um die Wette (Fotos)

Die Trierer Schullauf-Sieger

Mädchen: Jahrgang 2010: 1. Emile Vandenbussche (Grundschule St. Nikolaus Konz), 2. Zoé Lames (Martin-Grundschule), 3. Jule Föhr (Grundschule Ambrosius). Jahrgang 2009: 1. Lotte Schmitt (Grundschule Trierweiler), 2. Helena Gouverneur (Grundschule Hermeskeil), 3. Melina Hoffmann (Grundschule St. Johann). Jahrgang 2008: 1. Emma Regina Schmidt (Grundschule Hermeskeil), 2. Anna Koster (Grundschule Mertesdorf-Kasel), 3. Nina Wilhelmi (Grundschule Mertesdorf-Kasel). Jahrgang 2007: 1. Leonie Schütz (Max-Planck-Gymnasium), 2. Hannah Schwind (Angela-Merici-Gymnasium), 3. Lisa-Loreen Ludes (Max-Planck-Gymnasium). Jahrgang 2006: Nina Erdmann (Friedrich-Spee-Gymnasium), 2. Maya Döhler (Blandine-Merten-Realschule), 3. Franziska Zwicker (Humboldt-Gymnasium). Jahrgang 2005: 1. Mia Weber (St. Maximin Realschule plus), 2. Jule Schilla (Friedrich-Spee-Gymnasium), 3. Helena Dolk (Angela-Merici-Gymnasium). Jahrgang 2004: 1. Rebecca Bierbrauer (Angela-Merici-Gymnasium), 2. Pia Sauerwein (Gymnasium Konz), 3. Lilian Schmidt (Auguste-Viktoria-Gymnasium). Jahrgang 2003: 1. Elisa Lehnert (Auguste-Viktoria Gymnasium Trier), 2. Leonie Elmer (Gymnasium Konz), 3. Nelly Brandstätter (Humboldt-Gymnasium). Jahrgang 2002: 1. Louise Brünjes (IGS Trier), 2. Nele Rielke (Humboldt-Gymnasium), 3. Charlotte Weber (Angela-Merici-Gymnasium). Jahrgang 2001: 1. Eva Körholz (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium), 2. Inga Jessen (Gymnasium Hermeskeil), 3. Janka Beckelmann (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium).

Jungen: Jahrgang 2010: 1. Julian Hilt (Martin-Grundschule), 2. Phileas Hein (Keune-Grundschule), 3. Moritz Koster (Grundschule Mertesdorf-Kasel). Jahrgang 2009: 1. Fabian Drexler (Grundschule Sankt Martin Gusterath/Pluwig), 2. Luc Goethert (Ecole fondamentale am Stengert Roodt-sur-Syre), 3. Jonas Drexler (Grundschule Sankt Martin Gusterath/Pluwig). Jahrgang 2008: 1. Rodrigo Fernandes (Ecole fondamentale am Stengert Roodt-sur-Syre), 2. Benedikt Steinhauer (Grundschule Tarforst), 3. Nicolas Hoffmann (Grundschule Tarforst). Jahrgang 2007: 1. Ayoub Bourdoum (Humboldt-Gymnasium), 2. Kilian Salm (Grundschule St. Peter), 3. David Wacht (Gymnasium Konz). Jahrgang 2006: 1. Fritz Schornick (Friesrich-Wilhelm-Gymnasium), 2. Luca Schilten (Max-Planck-Gymnasium), 3. Arian Hasani (Friedrich-Spee-Gymnasium). Jahrgang 2005: 1. Ricardo Lopes (Nelson-Mandela-Realschule plus), 2. Lennart Mohr (Realschule plus Cochem), 3. Benjamin Schmitz (Friedrich-Spee-Gymnasium). Jahrgang 2004: 1. Maxim Biringer (St. Maximin Realschule plus), 2. Schackomo Fitzner (St. Maximin Realschule plus), 3. Jan Gerth (Humboldt-Gymnasium). Jahrgang 2003: 1. Etienne Stillahn (Gymnasium Hermeskeil), 2. Leon Schwickerath (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium), 3. Nils Wollscheid (St. Maximin-Realschule+). Jahrgang 2002: 1. Tim Emmerich (Gymnasium Hermeskeil), 2. Tobias Holzknecht (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium), 3. Tobias Kolling (Gymnasium Hermeskeil). Jahrgang 2001: 1. Abdi Nimaan (BBS), 2. William Simons (Gymnasium Konz), 3. Paul Klein (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium). Die kompletten Ergebnislisten werden voraussichtlicht kommende Woche fertiggestellt.