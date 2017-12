18 Frauen haben die 160 Stunden umfassende Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson in der Katholischen Familienbildungsstätte erfolgreich abgeschlossen und erhalten eine Erlaubnis zur Betreuung von Kindern. Die Ausbildung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Jugendämtern der Stadt und des Kreises Trier-Saarburg, dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) sowie weiteren Kooperationspartnern. „Alle Frauen sind bestens gerüstet für die Praxis“, betont Nicole Gerhardt, die Leiterin der Katholischen Familienbildungsstätte.

Tagespflegepersonen betreuen Kinder familiennah und flexibel, können Randzeiten abdecken und ergänzen die institutionellen Angebote in den Kindertagesstätten. Die Tagespflege hat einen hohen Stellenwert für die Familien. Im Januar startet ein neuer Kurs.

Weitere Informationen dazu gibt es bei den Jugendämtern, der Tagespflegevermittlung des SkF und in der Familienbildungsstätte in der Krahnenstraße in Trier.