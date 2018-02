60 Tonnen Stahl für die neue Schleusenkammer (Video/Bilderstrecke)

Riesenaktion bei bestem Wetter: Der Einbau des Obertores ist ein Meilenstein für die größte Baustelle Triers

Mit dem Schiff sind die riesigen Stahlelemente zum Bauhafen der Schleuse Trier gekommen. Der Einbau des 60 Tonnen schweren Obertors für die zweite Schleusenkammer am Weiberdonnerstag war eine ganz und gar unkarnevalistisches Ereignis. Für das mit 75 Millionen Euro teuerste Bauprojekt in Trier war es dennoch ein Meilenstein.

„Wenn man so einen Schleusenbau mit dem Bau eines Hauses vergleicht, sind wir beim Innenausbau angekommen“, verdeutlichte Raymund Mertes die Bedeutung. Der Baubevollmächtigte für die Erweiterung der Schleuse Trier weiß, wovon er spricht. Denn bevor er 2011 die Verantwortung für die Realisierung der 210 Meter langen und 12,5 Meter breiten neuen Schleusenkammer übernommen hat, war er bereits beim Ausbau in Zeltingen als stellvertretender Bauleiter aktiv. „Trotzdem ist es auch für mich noch jedesmal beeindruckend, die Dimensionen unserer Baustelle zu sehen.“

Der Einbau des mächtigen Stahltores am Donnerstagmorgen, das für eine Hubhöhe von 7,25 Metern auch größter Frachtschiffe und Schubverbände sorgen werden, war aber auch für alle anderen derzeit etwa 30 Beschäftigten auf der Baustelle ein besonderes Ereignis. Und so fehlte niemand in der Stunde, als der riesige Schwerlastkran das 43 Tonnen schwere Tor über die mehr als zehn Meter tiefe Stahlbetonwanne schweben und dann langsam absenken ließ. Mit den beiden jeweils etwa acht Tonnen schweren Hubarmen bringt es der schwarze Koloss, das bogenförmige Drehsegmenttor am Oberen Ende der Schleusenkammer, auf eine Gewicht von 60 Tonnen. Immerhin jeweils 30 000 Kilogramm wiegen die beiden Stemmflügel des Untertores, die ebenfalls mit dem Schiff nach Trier transportiert wurden.

FOTO: Rainer Neubert

FOTO: Rainer Neubert

Der „Innenausbau“ der neuen Schleusenkammer soll im Jahr 2019 abgeschlossen sein, nach insgesamt acht Jahren Bauzeit. Dann wird mit dem Endausbau der zweiten Schleusenkammer in Lehmen begonnen. Dort wird derzeit bereits am Vorhafen gearbeitet, der den Frachtschiffen als Start- und Warteplätze vor den Schleusenanlagen dienen.