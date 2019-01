Deutschlands größtes Singprojekt für Schüler strahlt auch in der Region Trier immer mehr aus. Der gemeinnützige Verein Singen freut sich inzwischen über 6500 angemeldete Kinder aus der Stadt Trier und den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel und Eifelkreis Bitburg-Prüm. Es könnten sogar noch rund 2000 Kinder mehr sein, denn die Arena Trier als Ort der Abschlusskonzerte bietet viel Platz.

Gerd-Peter Münden, Domkantor zu Braunschweig, rief vor elf Jahren „Klasse! Wir Singen“ ins Leben. Er freut sich über den großen Zuspruch in der Region Trier, wo das Projekt in diesem Jahr erstmals über die Bühne geht. „Wir bedanken uns für die großartige mediale Unterstützung des Trierischen Volksfreunds, die uns sehr geholfen hat, unser Projekt bei den Menschen in der Region lebendig werden zu lassen. Die Schüler und Lehrer haben ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie positiv sich das Singen auf das Schulklima auswirken kann. Es bringt Lebenslust, macht Spaß, fördert das psychische sowie physische Wohlbefinden und ist Grundlage für jede Art von Musik.“

So funktioniert es: Schulklassen der Stufen 1 bis 7 und Kinderchöre können sich immer noch per E-Mail info@klasse-wir-singen.de oder unter Telefon 0531/39069010 anmelden. Die Teilnehmer üben im Unterricht gemeinsam Lieder ein. Für acht Euro pro Kind bekommt jeder Schüler das Liederbuch, eine Mitsing-CD sowie ein T-Shirt und eine Platzkarte für das jeweilige Abschlusskonzert am Samstag, 11. Mai, in der Arena Trier. An diesem Tag wird es drei große Liederfeste geben: um 11, 14.30 und 17.30 Uhr.

Alle Interessierten, Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder können vor Ort dabei sein und miterleben, wie der riesige Chor die Lieder singt, begleitet durch eine Liveband und in Szene gesetzt mit Licht- und Soundanlage. Der Kartenvorverkauf startet in wenigen Wochen. Der Trierische Volksfreund wird alles Wichtige dazu rechtzeitig bekanntgeben.

Alle Infos, Fotos, Videos und Anmeldung im Internet: www.klasse-wir-singen.de