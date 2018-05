Zum Jubiläum einen Tag länger

70. Weinfest in Trier-Olewig mit zusätzlichem historischen Abend am 2. August.

Mittwochs Krönungsabend und dann vom darauffolgenden Freitag bis Montag Weinfest – diesen gewohnten Programmablauf gibt es in diesem Jahr nicht in Trier-Olewig. „Zur Feier des Jubiläums fügen wir einen historischen Abend ein“, kündigt Peter Terges, Vorsitzender der Vereinigung Trier-Olewiger Winzer an. Der zusätzliche Programmtag (Donnerstag, 2. August) soll im Klostergarten über die Bühne gehen. Terges: „Wir möchten möglichst viele unserer ehemaligen Weinköniginnen dafür zusammentrommeln. Dazu bieten wir Wein zu Preisen wie anno dazumal an und wollen eine Winzerkapelle und eine Winzertanzgruppe auftreten lassen.“

Seit 1949 richten die Olewiger Winzer das Trierer Weinfest in ihrem Stadtteil aus und küren die neue Weinkönigin. Die 70. Majes­tät, Katja Leiendecker, tritt ihr Amt beim öffentlichen Krönungsabend am Mittwoch, 1. August, im Klostergarten an. Bei gleicher Gelegenheit wird Noch-Amtsinhaberin Bärbel Ellwanger feierlich verabschiedet.

Offiziell startet das 70. Weinfest am Freitag, 3. August, wie gehabt mit einem Kracher: Große Zugnummer des Eröffnungstags ist das Feuerwerk. Das Fest dauert bis einschließlich Montag, 6. August.

Ausgerechnet zum Jubiläum ist die Winzervereinigung auf drei Betriebe geschrumpft. Der ehemals Vierte im Bunde, Peter Schleimer, ist nach der jüngsten Jahreshauptversammlung ausgetreten. „Ich bedaure, dass ich diesen Schritt gehen musste, aber unüberbrückbare Differenzen haben mir keine andere Wahl gelassen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so der 50-Jährige auf TV-Anfrage. Am Weinfest werde er sich nach derzeitigem Stand nicht beteiligen: „Diese Kröte muss ich konsequenterweise schlucken.“

Das Weinfest-Musikprogramm auf der Hauptbühne im Klostergarten: Freitag: Tonsport (Vorprogramm: Ceremonia), Samstag: Wallstreet (Timeless), Sonntag: Keep Groovin’ & The Suredreams (Music School) , Montag: Männer (Musikallians Alte Kamereren, Show-Blaskapelle aus Lund/Schweden).