Immer im Einsatz für die Menschen

Heinz Feilzer feiert seinen 90. Geburtstag mit Freunden, Kollegen und Familie in der Pfarrgemeinde Augustinus. Pfarrer Michael Bollig lobt den Einsatz seines Lehrers und nennt Herausforderungen der Kirche in Trier.

Mit einer heiligen Messe hat die Pfarrgemeinde Augustinus im Treff in Tarforst den 90-jährigen Geburtstag von Professor Heinz Feilzer gefeiert. Der Theologe und Pfarrer aus

Trier-Kernscheid lehrte lange Zeit an der Theologischen Fakultät Trier und war für 25 Jahre ehrenamtlich Pfarrer im Stadtteil Kernscheid.

Heinz Feilzer hat es immer als seine Aufgabe verstanden, sich für die Menschen in seiner Kirchengemeinde einzusetzen. Er organisierte zusammen mit Christa Mettlach die Stiftung „Hilfe zum Leben. Trierer Kinder- und Jugendstiftung“ und war in seiner Zeit als Pfarrer für viele Menschen in Kernscheid ein Begleiter in Notlagen. Er tröstete Trauernde, war aber auch schönen Ereignissen wie Taufe zur Stelle (der TV berichtete am 16. April 2014).

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Feilzer 1948 seine Reifeprüfung abgelegt. 1954 wurde er im Dom in Trier zum Priester ernannt und nahm 1972 den Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät Trier ein.

Nach dem Gottesdienst zu seinem Jubiläum traf sich die Gemeinde und feierte den Geburtstag des Pfarrers im Ruhestand mit einem gemeinsamen Brunch. Pfarrer Dr. Michael Bollig lobte das ereignisvolle Leben seines Lehrers und betonte, dass sich Feilzer immer zuerst für die Menschen in seiner Gemeinde und seine Studenten eingesetzt habe. „Für Pfarrer Feilzer stand immer der Mensch im Mittelpunkt des Glaubens“, sagte Bollig.

Die Kirchengemeinden in Trier erleben momentan große Veränderungen. Die Kirche St. Paulus wurde im Herbst 2017 geschlossen, nachdem die Teilnehmerzahlen am Sonntagsgottesdienst immer mehr zurückgegangen waren. Derzeit laufen Verhandlungen mit möglichen Käufern wie zum Beispiel der Hochschule Trier, die das Gebäude als Turnhalle nutzen möchte.

Pfarrer Michael Bollig erzählt im Gespräch mit dem TV von einem Wechsel der Zeiten in der Kirche: „Es muss sich über die Zeit zeigen, ob die Kirche nicht auch in anderen Bereichen präsent werden muss, die sie im Moment noch nicht so sieht. Diese neuen Herausforderungen können uns als Kirche zu neuen Ufern führen.“