später lesen Musik Abend mit Bläsern und Gesang Teilen

Twittern

Teilen



Traditionell erklingen am 9. Dezember um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Biewer vorweihnachtliche Klänge. Beim Gemeinschaftskonzert von Musikverein, da capo-Orchester, Kirchenchor und Fago-Chor wechseln sich dabei klassische und moderne Musik ab.