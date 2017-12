Weihnachten in Metz heißt Noël de Moselle

Die weihnachtliche Atmosphäre macht sich breit in alle Richtungen entlang der Mosel. Wie Trier erstrahlt auch die Partnerstadt Metz im besonderen Glanz von Noël. Von Anas Khaled

Unter dem Titel „Noëls de Moselle“ (zu Deutsch: „Weihnachten der Mosel“) macht sich das Fest auf den Weg, und in Metz auf den „Laternenweg“. Im Jardin Fabert am Moselufer lädt das Departement Moselle Groß und Klein ein, die erstrahlenden Traumfiguren zu entdecken. Entlang des Weges stehen nahezu 300 neue Figuren. Im Skatepark begegnen die Besucher kuriose Gestalten wie die Bremer Stadtmusikanten aus dem berühmten Märchen der Brüder Grimm. Neben einem großen Karussell gibt es Nussknacker, Rentiere und Spielzeug zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag vom 17 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 21 Uhr, Sonntag, 24. Dezember, 16 bis 18 Uhr. Am Sonntag 31. Dezember, geschlossen. Der Eintritt ist frei.

An manchen Abenden können die Besucher sogar Märchenerzähler und Musikanten antreffen. Auf dem Spazierweg EnChanContée sind Geschichten zu hören, und an einem Weihnachtsbaum erwachen die Figuren des Laternenwegs zum Leben. Termin: Samstag, 23. Dezember, ab 18.30 Uhr. Traditionelle Weihnachtslieder stehen auf der Playlist des Weihnachtsmanns am Freitag, 22. Dezember ab 18.30 Uhr. Die Schauspieler des Théâtre Sous la Pluie führen „Lustige Weihnachtsgeschichten“ am Samstag, 30 Dezember, ab 18.30 Uhr. Und das Ensemble Top Fanfare schlendert im Rhythmus weihnachtlicher Klänge mit seinen Instrumenten am Freitag, 29. Dezember, ab 18.30 Uhr. Die Téléféérique Jazz Band trägt im Winteroutfit der Flieger aus den 40er Jahren ihr Repertoire aus klassischem Jazz, Swing und New-Orleans-Rhythmen vor, am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, ab 18.30 Uhr.

Vor dem Eingang zum Laternenweg liegt das Chalet Moselle Passion. Dort gibt es Produkte aus der Kristallmanufaktur, Schmuck, Kreationen aus der Glaswerkstatt sowie selbst gebraute Biere. Das Chalet öffnet die Türen von 14 bis 21 Uhr an Werktagen und vom 10 bis 21 Uhr am Wochenende (bis Samstag, 30. Dezember). am Sonntag, 24. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Das Glasmuseum in Metz präsentiert in der Weihnachtszeit in seiner Sonderausstellung „O Tannenbaum“ eine Sammlung alter Christbaumkugeln. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag ab 14 bis 17 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wer wissen möchte, wie Christbaumschmuck hergestellt wird, kann die Sonderausstellung des Internationalen Zentrums für Glaskunst besuchen. Geöffnet ist es täglich von 14 bis 18 Uhr (bis Freitag, 29. Dezember), 24.und 25. Dezember geschlossen. Der Eintritt ist frei.

An acht Standorten in der Stadt Metz locken Weihnachtsmärkte jährlich über zwei Millionen Besucher. Bis Samstag, 30. Dezember, sind geöffnet Märkte auf Place de la Préfecture im (Chalet Moselle Passion), Place Saint-Louis (Traditionsmarkt), Place de Chambre (Schlemmermarkt). Place Saint-Jacques und Center Saint-Jacques. Bis Sonntag, 7. Januar, dauern die Märkte auf dem Place de la République (mit Eisskulpturen-Ausstellung), Place d’Armes (mit Riesenrad) und auf dem Place Saint-Étienne-Cathédrale (mit Eisbahn).

Weitere Informationen: www.noelsdemoselle.fr