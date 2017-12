ADAC kontrolliert Trierer Zebrastreifen

Mit dieser Richtlinie fing es an

Der auf der Stadt Trier lastende Handlungsdruck stammt aus ferner Vergangenheit. Bereits im Jahr 2001 hat der Bund die bis heute geltende Richtlinie für Fußgängerüberwege erlassen, an der viele Trierer Zebrastreifen scheitern. Da sie aber älter sind als die Richtlinie des Bundes, hatten sie bisher sogenannten Bestandsschutz. Doch damit ist es vorbei. Ein aktueller Erlass der Bundesverkehrsbehörde schreibt vor, dass Überwege den Richtlinien entsprechen müssen, wenn sie bleiben sollen. In Trier scheitern viele Zebrastreifen an mangelnder Beleuchtung.