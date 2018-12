später lesen Konzert Adventliches Konzert in Welschnonnen Teilen

Ein adventliches Konzert in der Trierer Welschnonnenkirche haben Musiker der Frédéric-Chopin-Musikschule in Opole/Oppeln in Polen vorbereitet: Am Samstag, 8. Dezember, findet um 19 Uhr in der Welschnonnenkirche Trier ein besinnliches Adventskonzert statt.