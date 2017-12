Domsingknaben geben Adventskonzert in Klausen

Die Trierer Domsingknaben gastieren unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Klausen. „Macht hoch die Tür“ heißt das Konzert der 55 Sänger. An der Orgel begleitet sie Ulrich Krupp. Die 2010 gegründeten Trierer Domsingknaben sind einer der jüngsten Knabenchöre an deutschen Domkirchen. Sie treten in der Domliturgie und in Konzerten auf. Eintritt ist frei, Spenden willkommen.