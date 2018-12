später lesen Trier-Pfalzel Adventskonzert in Pfalzel Teilen

Der Musikverein Pfalzel veranstaltet mit dem Grundschulchor Pfalzel am Sonntag, 16. Dezember, ein Adventskonzert in der Stiftskirche St. Maria und St. Martin in Pfalzel.