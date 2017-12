später lesen Konzert Polizei gibt ein Benefizkonzert im Advent Teilen

Zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit laden die Hohe Domkirche und die Polizeiseelsorge gemeinsam mit Polizeipräsident Rudolf Berg für Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in den Dom ein. Domorganist Josef Still und die Sopranistin Dorin Rahardja vom Mainzer Staatstheater ergänzen das musikalische Programm. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder Trier werden erbeten. Das Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier ist bereits Tradition. Das im Jahre 1953 gegründete Polizeiorchester besteht aus 40 Berufsmusikern und ist durch zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen bekannt. Chefdirigent Stefan Grefig leitet das Orchester seit drei Jahren.