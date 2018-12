„Adventslichter“-Weihnachtsmarkt in Zurlauben fällt trotz Nässe recht fröhlich aus

Der „Adventslichter“-Weihnachtsmarkt in Zurlauben fällt trotz Nässe recht fröhlich aus. Advents-Fans wollen sich das Feiern nicht vermiesen lassen. Von Karin Pütz

Drei Tage haben die Organisatoren gebraucht, die Buden, Pavillons und Dekorationen aufzustellen, um eine weihnachtliche Atmosphäre für den kleinen Weihnachtsmarkt zu zaubern. Das Zurlaubener Ufer, im Sommer ein Magnet für Einheimische und Touristen, stellt eine schöne Kulisse für eine solche Veranstaltung dar. Doch wenn das Wetter nicht mitspielt, nützen weder Deko noch attraktive Verkaufsstände etwas. Nur wenig Menschen haben Lust auf Glühwein, Weihnachtsschmuck und Speckpfannkuchen. Auf dem nah gelegenen Parkplatz herrscht gähnende Leere, in den Buden hoffen die Verkäufer auf besseres Wetter und mehr Kundschaft. Mitveranstalter Alexander Zercher, Inhaber des Paulaner Wirtshauses, ist trotzdem guter Dinge. Obwohl auch noch einige Aussteller sehr kurzfristig abgesagt hätten, ist er nicht wirklich enttäuscht über die mangelnde Besucherresonanz. Für das Wetter könne ja niemand etwas. „Wenn man es schön macht, dann macht man es für einen Besucher genauso schön wie für 1000.“ Für ihn ist es „die Generalprobe für nächstes Jahr“, da er erst seit März zum Veranstalterteam gehört.

Zu den wenigen regenfesten Besuchern, die sich an diesem regnerischen Nachmittag vom Wetter nicht abschrecken lassen, gehören drei junge Frauen. Sie haben sich gleich am Anfang der Weihnachtsmarktmeile um einen Stehtisch gruppiert und lassen sich den Glühwein schmecken. „Zurlauben hat immer Charme“, sagt Isabel (25), die mit ihren Freundinnen Magdalena (30) und Hannah (29) zum Bummeln hergekommen ist. Sie seien absolute Zurlauben-Fans. „Im Sommer und im Winter“, wie Magdalena betont. Ihr Tisch ist mit großen Schirmen und Wärmelampen ausgestattet, so dass die drei im Trockenen stehen.