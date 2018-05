Rundgang gegen das Vergessen mit der AG Frieden

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Frieden lädt ein zum Rundgang gegen das Vergessen für Dienstag, 8. Mai. Los geht es um 17 Uhr an der Gedenktafel Sichelstraße 36 (Bischof Korumhaus). Zum Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus ver­anstaltet die AG Frieden eine alternative Stadtführung. Der Rundgang erinnert an Opfer des National­sozialismus, führt zu Stätten des Nazi­terrors und des Widerstandes in Trier. „Wir wollen Geschichte anschaulich vermitteln und dabei auch die Notwendigkeit des Engage­ments gegen rechte Propaganda und Gewalt heute verdeutlichen“ erläutert Markus Pflüger von der AG Frieden.

Die Rundgänge „Trier in der NS-Zeit“ und „Stolpersteine erzählen“ werden auf Anfrage auch für Gruppen und Schulklassen angeboten: Infos unter www.stattFuehrer.de