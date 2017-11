Aha-Effekte in der Weberbach

(rm.) "So also sah es vor 60 Jahren im Moselstadion aus": Reichlich Aha-Effekte bietet die Ausstellung "Leben und Arbeiten in - Ein fotografischer Querschnitt aus vier Jahrzehnten" im gemeinsamen Foyer von Stadtbibliothek und Stadtarchiv (Weberbach 25). Gezeigt werden rund 90 Fotos aus den 1950er bis 1980er Jahren aus dem stattlichen Bildbestand des Stadtarchivs. Die Themenpalette reicht von Großereignissen bis hin zu Alltagsszenen. Die Ausstellung dauert bis zum Jahresende. Sie kann auch am Wochenende besucht werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17. Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.TV-Foto: Roland Morgen