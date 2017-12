Ausstellung bringt Schülern das jüdische Trier näher

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium informiert

„Jüdisches Trier“ heißt eine Ausstellung, die im Foyer des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums (FWG) eröffnet wurde. Mit einem Grußwort der Schulleiterin Bärbel Brucherseifer und Klezmermusik, gekonnt vorgetragen von einem Musikensemble der Schule, wurden die Gäste willkommen geheißen.

Jeanna Bakal, die Leiterin der Trierer jüdischen Kultusgemeinde, sprach zu den Jungen und Mädchen und ergründete mit ihnen, wie Jugendliche auch heute mit den Spuren des Judentums und der jüdischen Gemeinde in Berührung kommen.

Das reicht von allen bekannten Orten in der Stadt wie Judengasse über Menschen aus dem familiären Umfeld hin zu Klassenkameraden, die auch das FWG besuchen. Und was ist das Ziel der Ausstellung?

Die Roll-Ups, so der Ausstellungsgestalter Ralf Kotschka, informieren mit vielen Bildern und übersichtlichen Texten über die Geschichte der Trierer Juden, aber auch über das konkrete Leben der heutigen jüdischen Gemeinde in ihrer Art, den Glauben zu feiern und in fröhlicher Runde zusammen zu sein.

Während die Gemeinde lange Zeit zurückgezogen lebte, geht sie heute in die Öffentlichkeit und stellt ihr Gemeindeleben vor, sagt Bakal. Ihre freundliche und offene Art motivierte die Schüler, Fragen zum Leben der heutigen Gemeinde zu stellen. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 15. Dezember, im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu sehen.