An der Uni Trier studieren ohne Abitur

Nicht jeder hat ein Abi­turzeugnis in der Tasche, wenn er die Schule verlässt. Viele wissen nicht, dass ihnen dennoch viele Bildungswege offenstehen – bis hin zu einem Studium an der Universität.

Deshalb veranstaltet die Universität Trier am Dienstag, 15. Mai, einen Informationsabend. Die Studienberaterin Susanne Mensah wird gemeinsam mit zwei Studierenden Optionen aufzeigen, wie man ein Studium ohne Abitur aufnehmen, erfolgreich meistern kann und was dabei zu berücksichtigen ist. In dem Vortrag der Studienberaterin stehen Zulassungschancen, alternative Zugangswege und Strategien der Studienwahlentscheidung im Mittelpunkt. Der Vortrag mit Fragerunde beginnt um 18 Uhr an der Uni Trier, Campus I, Gebäude N, Raum N2.

www.studierenohneabitur.uni-trier.de