An der Universität Trier studieren ohne Abitur

Vielen ist es bisher noch nicht bekannt: Ein Studium an Universitäten ist auch ohne Allgemeine Hochschulreife möglich. Bei einem Infoabend am Dienstag, 4. Dezember, von 18 bis 20 Uhr zeigt die Universität Trier Optionen auf, ein Studium ohne Abitur aufzunehmen.

Dabei wird es sowohl um Zugangswege wie auch die persönliche Wahl des richtigen Studienfaches gehen. Studienberaterin Susanne Mensah ist davon überzeugt, dass man seiner Leidenschaft eine Chance geben sollte, wenn man für etwas brennt. In ihrem Vortrag wird sie unter anderem auf (finanzielle) Unterstützungsmöglichkeiten eingehen. Ebenso erklärt die Studienberaterin, wie Studieren überhaupt funktioniert und welche Schwierigkeiten es unter Umständen zu meistern gilt. Los geht’s um 18 Uhr an der Universität Trier, Gebäude C, Raum C9.