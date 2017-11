später lesen An diesen Straßen blitzen Stadt und Polizei Teilen

Trier (red) Achtung Fahrer: An diesen Stellen in der Region messen Stadt Trier und Polizei in der kommenden Woche die Geschwindigkeit. Beide Stellen teilen mit, dass sie an weiteren Straßen unangekündigt Blitzer aufstellen.