Andrang bei Typisierungsaktion

381 Menschen haben an einer Typisierungsaktion der DKMS an der Hochschule Trier teilgenommen. Die Aktion unter dem Motto „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“ wurde von zwei Studierenden des Fachbereichs Wirtschaft organisiert. Grund hierfür war die plötzliche Erkrankung einer Kommilitonin an Leukämie (der TV berichtete).