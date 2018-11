„..., weil mir meine ehrenamtliche Arbeit mit alten Menschen im Awo-Café in der Saarstraße viel Spaß macht. Und ich freue mich schon auf schon auf unsere traditionelle Heiligabendfeier.“

Anita Thiel (64), Trier-Heiligkreuz, engagiert sich seit mehr als 15 Jahren in der Trierer Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Awo-Heiligabendfeier findet am 24. Dezember von 18 bis 22 Uhr in der Festhalle der Karnevalsgesellschaft Trier-Süd (Am Bach) statt.⇥ (rm.)