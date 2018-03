Die St. Maximin-Schule Trier ist eine staatlich anerkannte kooperative Realschule plus in Trägerschaft des Bistums Trier. Aufnahmegespräche und Anmeldungen für die fünften Klassen im Schuljahr 2018/19 sind an folgenden Tagen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich: Freitag, 26. Januar, 12 bis 19 Uhr, und am Samstag, 27. Januar, 9 bis 12 Uhr.