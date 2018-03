Anna, die Kinder und die Gerechtigkeit

Schreibwerkstatt im Trierer Friedrich-Spee-Gymnasium: Im Rahmen des Bundesprojektes „Begegnung der Kulturen“ war auf Einladung des Vereins Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz und in Luxemburg der Merseburger Autor Jürgen Jankofsky zu Gast. Im Mittelpunkt des Workshops stand das Buch „Anna Hood“ von Jürgen Jankofsky, die Wirkung des Robin Hood Themas in der Welt und die Gründung der ersten Anna-Hood-Gang.

Und wer ist Anna Hood? Anna und Robin sind die Hauptfiguren des neuesten Buches von Jürgen Jan­kofsky. Sie sehen das Leid, das die Flüchtlinge im Mittelmeer erleben müssen, und beschließen, etwas gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu machen. Den Weltkindertag wollen sie in Robin-Hood-Tag umbenennen, und an diesem Tag wollen sie grün gekleidet wie Robin Hood auf die Straße gehen und Geld für die armen Kinder dieser Welt sammeln.

In dem Buch „Anna Hood. Ein Szenario für Kinder in 19 Sprachen unserer Welt“ sind schon 19 Sprachen vereint, denn nur die Anfangsgeschichte von Robin und Anna ist in deutscher Sprache verfasst, dann folgen die Übersetzungen in 18 Sprachen der Welt, darunter Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hindi, Hebräisch, Russisch, aber auch Georgisch, Armenisch und Bengalisch. Die Schüler der Klasse 5a waren fasziniert von der Anna-Hood-Geschichte, und zusammen mit dem Autor wollen sie sich in einer weltweiten „Anna-Hood-Gang“ gegen Ungerechtigkeiten engagieren.

Luca will in der Gang mitmachen, weil er sich für Frieden und gegen Krieg einsetzen möchte, Anna fordert das Recht auf Essen, Wasser und Schulen für alle Kinder in der Welt. Louis hingegen will etwas gegen Mobbing und zu viele Hausaufgaben unternehmen. Iva würde Donald Trump feuern, weil er einfach ungerecht ist. Mark will etwas gegen die Verschmutzung der Welt machen. Sven wendet sich gegen Kinderarbeit, Armut und Krankheiten, Philipp fordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Nelly ärgert sich darüber, dass die Erwachsenen die Kinder nicht ernst nehmen, und Tim will mit seinen Freunden aus der Anna-Hood-Gang darüber schreiben, was in der Welt passiert und was ihm daran nicht gefällt.

Alle freuen sich auf den Austausch mit den Kindern in der Welt, der auf einer mehrsprachigen Homepage des Mitteldeutschen Verlages organisiert werden soll.