Bernkastelerin liest in Trierer Buchhandlung

(red) Die Autorin Anna-Lena Hees liest Samstag, 26. Mai, 16 Uhr, in der Buchhandlung Mayersche Interbook am Trierer Kornmarkt aus ihrem neuen Krimi „Das Gemälde von Pfalzel“. Der Eintritt ist frei.

