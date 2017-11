Anpacken anstatt nur reden, lautet seine Devise

Bitburg (doth) Bei diesen vielen Ehrenämtern, die Bruno Reicherts aus Bitburg bekleidet, muss es doch mal eine Würdigung geben, findet Sabrina Gieretz. Er ist ihr Kandidat für den TV-Ehrenamtspreis im November.



"Es ist wohl das Erbe meines Vaters, der Bürgermeister war", erklärt Reicherts dem TV. Immer galt in der Familie die Devise: Nur anpacken hilft weiter! Das ging schon mit zarten 18 Jahren los. Bruno war damals jüngster Fußball-Lehrer Deutschlands. "Ich habe bundesweit in Schulen für diesen Sport geworben", erinnert sich der heute 54-Jährige.

Die Vertretung der Elternschaft im Schulausschuss der Stadt Bitburg führte ihn als Delegierter für den Regierungsbezirk Trier und deren Schulen in Mainz bis in den Landeselternbeirat. Heute vertritt er die Eltern aus ganz Rheinland-Pfalz im Bundeselternrat in Berlin. "Ich bin außerdem Redaktionssprecher aller 16 Bundesländer im Bereich der Grundschulen", ergänzt Reicherts.

Sichtbares Zeichen seines Engagements als Schulelternsprecher der Grundschule Nord steht ein kindgerecht umgebauter Bauwagen auf dem Pausenhof.

Der Fußballsport bleibt bei Reicherts weiterhin lebendig. Er arbeitet ehrenamtlich für den Bund Deutscher Fußball-Lehrer und für den DFB als Lizenzprüfer.

1989 bis 1993 war er erfolgreicher Kreistrainer im Fußballkreis Eifel. Mit U 21 wurde Rheinlandmeister. Elf Auswahlmannschaften wurden vom ihm ausgebildet und trainiert.

Außerdem ist Reicherts Mitbegründer der Deutschen Grenzgängerkommission des Luxemburger Christlichen Gewerkschaftsbundes (LCGB).

