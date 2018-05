später lesen Ich freue mich ... Ich freue mich ... FOTO: Trierischer Volksfreund / Roland Morgen FOTO: Trierischer Volksfreund / Roland Morgen Teilen

Twittern

Teilen



„... am selben Tag Geburtstag zu haben wie Karl Marx, in derselben Stadt geboren worden zu sein – und am 5. Mai mit netten Menschen darauf anzustoßen.“

Roland Morgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen