Leben und Sterben im römischen Trier

Drei weitere Grabungen in diesem Jahr

Noch reichlich Arbeit wartet in diesem Jahr in Trier auf die Archäologen des Rheinischen Landesmuseums. Frisch begonnen haben Untersuchungen in der Moselstraße. Auf dem früheren Gelände der Firma Reifen Leven wurde bereits ein Latrinenschacht aus der Barockzeit aufgedeckt. Weiter tiefer werden römische Hinterlassenschaften erwartet.

Im Vorfeld eines weiteren Neubaubauprojekts stehen in der Feldstraße ab Februar 15-wöchige Untersuchungen an. Das Grabungsareal liegt zwischen der Firma Mercedes Hess und dem Parkdeck des Klinikums Mutterhaus – also im unmittelbarer Nähe der Stelle, an der 1993 der mehr als 2600 Münzen umfassende größte Goldschatz der Antike zum Vorschein kam.

Noch nicht terminiert ist der zweite Grabungsabschnitt auf dem Gelände des Hotels Deutscher Hof, das einen neuen Anbau an der Saarstraße und dahinter eine weitere Tiefgarage plant. In Abschnitt eins wurde 2016/17 vor dem Bau einer Tiefgarage an der Südallee ein spätantikes Wasserleitungssystem entdeckt.