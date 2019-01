später lesen Rathaus Ausschüsse diskutieren über das Theater Trier FOTO: Christiane Wolff FOTO: Christiane Wolff Teilen

Das Stadttheater soll am bestehenden Standort saniert werden (der TV berichtete). Nach neuesten Kostenschätzungen wird das knapp 50 Millionen Euro kosten. In zwei Ausschüssen des Stadtrates wird in dieser Woche besprochen, wie das konkrete Konzept dafür aussehen könnte.