Ausgezeichnet balaawern

TV-Kolumnist Horst Schmitt erhält die Ehrennadel des Landes für seine Verdienste rund um die Kunst, Kulturszene und die Trierische Mundart.

Was ist typisch Trierisch? Viez. Flieten. Die Mariensäule. Oder die Porta, klar. Typisch Trierisch ist aber auch das Trierische, also der Trierer Dialekt. Was für manchen Außenstehenden klingt wie eine Fremdsprache, ist für viele Einheimische ein hohes Kulturgut, das gepflegt werden muss. So wie für Horst Schmitt, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Schmitt ist neben Josef Marx TV-Kolumnist (“Trierisch balaawern“) und erklärt regelmäßig auf humorvolle und unterhaltsame Weise die Besonderheiten des Trierischen. Und auch in Büchern huldigt Schmitt seiner Heimatsprache – das Werk „Platt ist nicht platt“ ist im Mai erschienen und im Buchhandel erhältlich.

Unter anderem für seinen Verdienst um die heimische Sprache ist Horst Schmitt nun vom Land Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Im Auftrag der Ministerpräsidentin Malu Dreyer verlieh Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe Schmitt die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und die entsprechende Urkunde. Diese Auszeichnung wird für eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit verliehen.

„Mit seinem Einsatz für die Kunst und seinen Untersuchungen zur Trierischen Mundart hat Herr Schmitt unsere Stadt über regionale Grenzen hinaus präsentiert“, lobte OB Leibe in seiner Ansprache. Und weiter: „Ob in Rheinland-Pfalz, in der gesamten Bundesrepublik oder im Ausland, Horst Schmitt verschaffte der Stadt Trier durch seine Arbeiten große Aufmerksamkeit. Durch sein Engagement – künstlerischer sowie ehrenamtlicher Natur – hat er in den vergangenen Jahren Herausragendes für die Kulturszene Triers geleistet.“

Es ist nämlich so: Nicht nur (trierische) Wörter haben es Schmitt angetan, sondern auch die Bildende Kunst. Nach Ausbildung als Maler, Meisterschule und Grafikdesign-Studium war Schmitt auf vielerlei Art mit Kunst befasst: als Maler, als Lehrer, als Organisator. So ist der gebürtige Trierer laut Leibe vielen Trierern ein Begriff, „nicht zuletzt durch seine Ausstellungsbeteiligungen bei den Jahresausstellungen der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier“. Deren Vorsitzender war Schmitt übrigens von 1997 bis 2009. Als Dozent tätig war der 79-Jährige unter anderem an der Berufsbildenden Schule in Trier, an der Hochschule Trier und an der Sommerakademie in Luxemburg.

Trotz aller Freude über die Auszeichnung des Landes wollte sich Schmitt in seinen Dankesworten gar nicht zu sehr mit sich selbst befassen: „Der Erfolg meines ehrenamtlichen Tuns ist nur möglich gewesen durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Gleichgesinnten und deren Engagement, das eine Ehrung ebenfalls verdient hätte.“