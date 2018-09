später lesen Polizei Auto beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Trier. Wie diese mitteilte, hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Samstag, 15. September, 14.10 Uhr, und Dienstag, 18. September, 8.30 Uhr, in der Straße „Auf der Steinrausch“ in Trier-Süd, in Höhe der Hausnummer 22, einen weißen Renault Twingo beschädigt.