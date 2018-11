später lesen Trier-Nord Autoscheibe zu robust für die Täter FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Polizei sucht einen oder mehrere Täter, die am Montag, 12. November, zwischen 14.40 und 15.40 Uhr in der Engelstraße in Trier-Nord ein Auto beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei haben sie versucht, mit einem sperrigen Gegenstand die Seitenscheibe des Fahrzeugs einzuwerfen.