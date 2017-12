später lesen Feuerwehr Auto in Flammen: Polizei Trier vermutet Brandstiftung FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt in einem neuen Fall möglicher Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Peter-Schröder-Straße in Trier-West gemeldet.