Ein in der Kronprinzenstraße in Trier geparkter Opel Corsa ist am Montag, 22. Januar, zwischen 18.30 bis 21.Uhr beschädigt worden. Die Heckscheibe wurde eingeschlagen. Hinweise auf den Täter liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0651/9779-3200 entgegen.