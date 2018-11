später lesen Polizei Auto wird an der Zewener Straße beschädigt Teilen

In der Zeit von Montag, 12. November, 9 Uhr, bis Samstag, 17. November, ist ein geparkter Wagen der Marke Alfa Romeo in Trier in der Zewener Straße durch einen bislang unbekannten Fahrer beschädigt worden.