(red) Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, 10. Januar, vergeblich versucht ein Auto in der Kutzbachstraße aufzubrechen und beschädigt. Nach Ermittlungen der Polizei parkte der Renault Clio von Dienstag, 9. Januar, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, in der Straße. Zeugenhinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2451.