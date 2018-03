später lesen Literatur Autor Christian Jöricke präsentiert Stadtführer Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Autor Christian Jöricke präsentiert sein Buch „Trier zu Fuß entdecken. Die schönsten Sehenswürdigkeiten“ in Trier. Leser und alle, die es werden wollen, könne ihm dabei am Samstag, 20. Januar, 16 Uhr, in der Buchhandlung Mayersche Interbook auf dem Kornmarkt zuhören. Der Eintritt ist frei.