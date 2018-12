(red) Schüler, Absolventen, Wiedereinsteiger und Arbeitssuchende sind für Samstag, 19. Januar, von 13 bis 17 Uhr ins Klinikum Mutterhaus Mitte eingeladen, um Berufe im Krankenhaus kennenzulernen.

Der Karriere- und Azubitag beginnt im großen Saal mit einer Einführung der Geschäftsführer des Klinikums. Dabei erhalten die Teilnehmer einen ersten Einblick in die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen. Anschließend können sie mit Fachpersonal ins Gespräch kommen. In der Karl-Borromäus-Schule wird über die Ausbildungen in der Krankenpflege informiert. Außerdem werden Fragen zum Studium im Pflegebereich beantwortet. Einen Blick in das Operationszentrum am Klinikum Mutterhaus bietet der Leiter des Zentrums an. Hier finden nicht nur Ärzte, sondern auch spezialisierte Pflegende unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten.

Vorgestellt werden zahlreiche weitere Berufe wie Medizinisch-technischer Radiologieassistent, Medizintechniker, Medizininformatiker und Fachinformatiker.

Weitere Infos unter www.mutterhaus.de