Bahnschranke in Trier-Euren funktioniert nicht

Nach Auskunft der Deutschen Bahn sind Techniker vor Ort, um die Störung zu beheben. Die Arbeiten liefen zurzeit noch, teilte ein Pressesprecher der DB auf TV-Nachfrage. Der Übergang soll so schnell wie möglich wieder freigegeben werden.

Bahnsprecher Torsten Bischof teilt in diesem Zusammenhang mit: „Sobald es eine Störung an einer Schranke gibt, werden die Signale entlang der Strecke sofort entsprechend eingestellt. Züge fahren dann entweder gar nicht oder nähern sich in Schrittgeschwindigkeit dem Übergang, geben dabei laute Signale und stellen so sicher, dass sie bemerkt werden und es nicht zu einem Zusammenstoß kommen kann. Außerdem wird sofort automatisch eine Alarmierungskette in Gang gesetzt, damit der Verkehr vor Ort geregelt und die Störung schnellstmöglich behoben werden kann.“