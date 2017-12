später lesen Ballon flog bis nach Nordhessen Teilen

Trier (red) Bei dem Fest zum 30. Jubiläum der Partnerschaft mit Weimar auf dem Petrisberg ließen die Veranstalter und Gäste zahlreiche Luftballons in den Himmel steigen. Einer davon landete in Schauenburg in Nordhessen.