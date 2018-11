Bauarbeiten am Viehmarkt behindern Lieferverkehr

Das Restprogramm der Straßensanierungen vor der wetterbedingten Winterpause läuft auf Hochtouren. Das ist derzeit überall im Stadtgebiet zu spüren, bald auch in der Innenstadt.

Wegen einer Fahrbahninstandsetzung werden die Straßen Am Alten Theater und sowie Am Viehmarktplatz (zwischen den Häusern 4 bis 12) ab Montag, 19. November, für etwa sieben Werktage gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung Trier mitgeteilt. Die Anliegergrundstücke sind nach Angaben des Tiefbauamts nur zu Fuß erreichbar. Anlieferungen sind nach Abstimmung mit den Baufirmen möglich. Der Lieferverkehr in Richtung Fahrstraße wird über die Neustraße umgeleitet. Während der Bauarbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen.