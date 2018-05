Bauarbeiten an der Aul- und Hermesbrücke

Eigentlich sollte der Gehwegbelag der Fußgängerbrücke Aulstraße schon im April erneuert werden. Wegen Erkrankung musste dieses Vorhaben verschoben werden und wird nun von Montag, 14., bis einschließlich Freitag, 18. Mai, nachgeholt. Die Fußgängerbrücke wird deshalb gesperrt, Fußgänger werden über einen abgesperrten Streifen über die Aulbrücke geführt. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagmittag mitgeteilt.

Allerdings konnte schon am Mittwoch und Donnerstag dort niemand mehr in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke fahren – mit Ausnahme von Linienbussen. Warum die Bergab-Spur auch am Feiertag gesperrt wurde, war am Brückentag von der Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht zu erfahren. Allerdings war am Abend die Fahrbahn wieder frei gegeben

Auch auf der Brücke Hermesstraße wird der Belag zur gleichen Zeit erneuert. Die Umleitung führt dort über die Charlotten- und die Olewigerstraße. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, sind Verschiebungen möglich, teilt die Stadtverwaltung mit.