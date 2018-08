später lesen Infrastruktur Leitungserneuerung: Straßensperrung in Ehrang Teilen

Der dritte Bauabschnitt für die Leitungserneuerung in Ehrang startet am heutigen Dienstag, 21. August. 2018 steht für eine von zwei Kolonnen ein rund 75 Meter langer Abschnitt in der Kirchengrabenstraße auf dem Plan.