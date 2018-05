Die Stadtwerke Trier erneuern in der Woche vom 14. bis zum 18. Mai mehrere Hausanschlüsse in der Mohrenkopfstraße in Trier-West. Die Straße muss in der Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Anlieger können sowohl von der Schwering- als auch von der Jahnstraße bis zur Baustelle in die Mohrenkopfstraße einbiegen. Rückfragen sind unter Telefon 0651/717-1623 möglich.