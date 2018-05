Baustellen bis in den Sommer

Die Bauarbeiten am Kanalnetz im Kenner Weg und die damit verbundene Sperrung in der Longkampstraße sollen Mitte Juni beendet sein. Das teilten das planende Ingenieurbüro Scherf aus Trierweiler und die ausführende Baufirma auf Anfrage von Stadtverwaltung und Ortsbeirat Ruwer-Eitelsbach mit. Ursprünglich sollte die Baustelle nur bis Anfang des Jahres bestehen, es war jedoch zu Schwierigkeiten mit der Bodenbeschaffenheit bei den Bohrungen für die Rohrleitungen gekommen. Von Martin Recktenwald

Ende Mai wird in der Straße Auf Schwarzfeld an den Wasserleitungen gearbeitet. Das zuständige Wasserwerk Ruwer wird für die seit längerem geplante Sanierung zwischen Eitelsbach und der Abzweigung Duisburger Hof einige Baugruben ausheben. Autos können einspurig passieren, und auch der Fußweg bleibt durchgehend offen. Für den Bus wird es aber zu eng, die Haltestelle Eitelsbach Mitte wird daher während der Bauphase nicht angefahren. Nähere Informationen dazu will das Wasserwerk Ruwer noch veröffentlichen.

Wie der Neubau der Kindertagesstätte St. Clemens aussehen soll, wurde in einem Architektenwettbewerb ermittelt. Alle Beiträge inklusive des Gewinnerentwurfs werden am Samstag, 5. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr im Pfarrsaal in Ruwer öffentlich gezeigt.