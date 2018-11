später lesen Baustelle Baustellenampel am Samstag in der Ehranger Straße Teilen

Die Stadtwerke Trier (SWT) verlegen am Samstag, 1. Dezember, ab 12 Uhr zwei Erdgas-Hausanschlüsse in der Ehranger Straße (Hausnummern 118 und 119). Der Verkehr wird per Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.